سخرية من مقايضة مرابط .. ومطالبات باستبعاد هذا الثنائي

مازالت التصريحات التي خرجت من الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي الأهلي، تلقي بظلالها على الجماهير، وسط مطالبات بإقالة الكرواتي برانكو إيفانكو فيتش المدير الفني بسبب رفضه إتمام هذه الصفقة.

وكان الأمير بن مشعل، قد أكد عن عرض نادي النصر، التعاقد مع نجمه المغربي نور الدين أمرابط، نظير انتقال سلمان المؤشر لاعب الأهلي لصفوف العالمي.

وانتفضت الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتعبر عن غضبها من برانكو.

وكشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري حقيقة صفقة أمرابط عبر صفحته بموقع “تويتر” قائلا:.

النصر : نبي المؤشر اعارة للشتوية

الأهلي : قدموا عرضكم

النصر : المؤشر مرابط عندكم في الدكة ونحتاجه في آسيا .

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الأهلي للبرامج الرياضية : النصر يطلب المؤشر مع انتقال أمرابط .

مفاوض النصر لو اختار كلمة ( معشعش ) في الدكة كان فكنا من وجع الراس

وتطرقت جماهير الأهلي، للتصرف الذي قام به سعيد المولد لاعب الفريق في ودية ضمك، حيث طالبوا بطرده من النادي هو والقائد حسين عبد الغني موضحين أن تواجدهم يعد إهدار مالي وفني وحزن مدرج.

وطالبت بعض الجماهير بضرورة عودة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق مشيرين لاشتياق الأهلي له.

وحصد جروس بطولة دوري المحترفين مع الأهلي بالإضافة لكؤوس خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والسوبر السعودي.