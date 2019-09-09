روسيا: مرشحو الحزب الحاكم يتكبدون خسائر كبيرة في انتخابات موسكو

الخليج - أ ف ب

تكبد الحزب الحاكم في روسيا خسائر كبيرة في انتخابات مجلس مدينة موسكو التي جرت الأحد، إذ خسر فيها أكثر من ثلث مقاعده، وفق نتائج شبه نهائية أعلنت عنها وكالة الأنباء الروسية الرسمية “إنترفاكس”.

وأفادت نتائج فرز كل الأصوات تقريبا أن المرشحين المدعومين من السلطة قد خسروا في عشرين منطقة على الأقل من مناطق العاصمة البالغ عددها 45، بعد صيف طغت عليه مظاهرات عديدة للمعارضة.

وكان الموالون للسلطة يشغلون 38 مقعدا في برلمان العاصمة.

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المرشحون الشيوعيون أكبر الرابحين

والمرشحون الشيوعيون هم أكبر الرابحين في هذه الانتخابات. فقد فازوا بـ13 مقعدا مقابل خمسة من قبل. أما حزب “يابلوكو” الليبرالي فسيشغل ثلاثة مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.

أما حزب “روسيا العادلة” الذي يعد من المعارضة التي يسمح بها الكرملين، فقد دخل برلمان موسكو بثلاثة نواب.

وذكرت وكالة الأنباء “إنترفاكس” أن تسعة نواب سابقين من حزب “روسيا الموحدة” الحاكم لم يتم انتخابهم من جديد، بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو أندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001.