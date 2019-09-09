- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 18 من قوات إيرانية وميليشيات موالية لها جراء قصف نفذته طائرات مجهولة بعد منتصف ليلة الاثنين بمنطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سورية.
ولم يصدر تعليق على هذا النبأ من مصدر رسمي. وذكر المرصد اليوم أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة، وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.
وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات لديه عن قتلى آخرين.
وأوضح أن القصف استهدف مواقع في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى قرب الشريط الحدودي بين سورية والعراق.
المصدر: د ب أ
كانت هذه تفاصيل خبر قصف “طائرات مجهولة” شرق سوريا يسفر عن مقتل 18 من قوات وميليشيات إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.