قصف “طائرات مجهولة” شرق سوريا يسفر عن مقتل 18 من قوات وميليشيات إيرانية

الخليج - د ب أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 18 من قوات إيرانية وميليشيات موالية لها جراء قصف نفذته طائرات مجهولة بعد منتصف ليلة الاثنين بمنطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سورية.

ولم يصدر تعليق على هذا النبأ من مصدر رسمي. وذكر المرصد اليوم أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة، وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.

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وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات لديه عن قتلى آخرين.

وأوضح أن القصف استهدف مواقع في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى قرب الشريط الحدودي بين سورية والعراق.

المصدر: د ب أ