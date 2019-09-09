حزب الله اللبناني يقول إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حزب الله اللبناني

قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين قرب بلدة رامية الجنوبية بعد أن عبرت الحدود.

وقال حزب الله في بيان "الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة "سقطت داخل جنوب لبنان خلال عمليات اعتيادية". ولم يذكر سبب سقوط الطائرة لكنه أشار إلى أنه "لا توجد مخاوف من إمكانية الحصول على معلومات منها".

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إنها كانت "طائرة بسيطة" دون أن تذكر تفاصيل. وقبل أسبوع تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بعد هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية ببيروت التي تسيطر عليها الجماعة في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

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وحمل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إسرائيل مسؤولية هجوم الأسبوع الماضي وتوعد باستهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تدخل المجال الجوي اللبناني.

وقال نصر الله إنه على الرغم من أن تفجر الأوضاع مع إسرائيل على الحدود قد انتهى فقد دخلت المواجهة "مرحلة جديدة" لم تعد بها خطوط حمراء أمام حزب الله المدعوم من إيران.

وصعدت إسرائيل أيضا الوضع باتهام إيران بتكثيف جهودها لتزويد حزب الله بمنشآت لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه. ونفى حزب الله ذلك.