جوجل ترفض اتهامات روسيا بشأن الإعلانات السياسية

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قالت شركة جوجل اليوم الاثنين إنها تؤيد الإعلانات السياسية التي تتحلى بالمسؤولية بما يتفق مع التشريعات المحلية وذلك بعدما اتهمتها روسيا بالسماح بمثل هذه الإعلانات خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس على الرغم من مطالبة الشركة بإزالتها.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) إن شركتي جوجل وفيسبوك سمحتا بنشر إعلانات سياسية أثناء الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

ولم توضح جوجل في بيانها ما إذا كانت قد نشرت مثل هذه الإعلانات.