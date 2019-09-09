Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 يقول الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بطب القصر العيني بمصر، وفقا للعين الإخبارية إن أي مفصل بجسم الإنسان معرض للإصابة بالخشونة، لكن مفصل الركبة والورك هما الأكثر شيوعا.

وأشار زغلول إلى أبرز أعراض الإصابة بخشونة الركبة كالتالي: 1. الشعور بالتعب الشديد أثناء صعود ونزول الدرج. 2. الشعور بتصلّب المفاصل خصوصاً أثناء الصباح. 3. صعوبة أداء الأنشطة اليومية التقليدية والمشي والجلوس. 4. الشعور بألم مفاجئ وعدم القدرة على الإحساس بالمفصل. Advertisements 5. الإصابة بالعرج لعدم استواء الركبتين أثناء المشي. ونصح زغلول بتغيير نمط الحياة لتخفيف أعراض خشونة الركبة من خلال الآتي: - الحفاظ على وزن صحي. - ممارسة الرياضة تحت إشراف طبي متخصص. - كمادات مياه دافئة. - العلاجات المساعدة مثل العلاج بالبدائل لجعل الأنشطة اليومية أكثر سهولة. كما نصح أستاذ العظام بكلية طب القصر العيني باستخدام أحدث التقنيات التداخلية لعلاج آلام العمود الفقري وخشونة المفاصل وخشونة الركبة بـدون جراحة. Advertisements Advertisements

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