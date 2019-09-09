تطبيق zao يلحق بـ faceapp بشأن اختراق خصوصية المستخدمين

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
لحق تطبيق zao، الخاص بتغيير ملامح الأشخاص بتطبيق فيس آب Faceapp بشأن اختراق خصوصية المستخدمين، وأثار zao عاصفة من التحذيرات مؤخرا.
وبحسب موقع technologyreview.com فإن تطبيق زاو ZAO هو أحد تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI والتي يمكن من خلالها أن يحول مستخدمو التطبيق وجوههم إلى أقرب مظهر يشبه أحد المشاهير.
وتعود ملكية التطبيق للمبرمج والمطور للوسائط الاجتماعية الصيني "مومو" الذي أصبح التطبيق الأشهر على متجر أبل Apple داخل الصين، ووجهت إليه الكثير من الاتهامات بشأن انتهاك خصوصية مستخدميه.
وأوضح المتخصصون بأن تحميل تطبيق زاو ZAO وإلزامية موافقة مستخدميه على بند منح التطبيق حق الولوج والحصول على بيانات جميع الصور وتحمليها مجانا إلى الأبد وإرسالها إلى طريق ثالت دون إذن مسبق من المستخدمين من الأدلة الدامغة على خطورة استخدام التطبيق الجديد.
يذكر أن "مومو" مالك تطبيق زاو ZAO أجرى تعديلات على شروط استخدام التطبيق، حيث أزال نهائيا حتمية الموافقة على حق استخدام التطبيق لبيانات مستخدميه بعد تعرضه لضغوط قانونية وقرار وقف التعامل وعرض أي صور تخص التطبيق على موقع التواصل الاجتماعي الصيني الأشهر WeChat.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.