لماذا صدمت شركة سامسونج زبائنها برسالة "اعتذار"؟

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

صدمت شركة سامسونج زبائنها برسالة "اعتذار" إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة تفيد بتأجيل طرح هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد.



وقررت الشركة أن تمنح تعويضا قدره 250 دولارا لكل شخص قام بالطلب المسبق للجهاز، ويمكن الاستفادة من هذه المكافأة على شكل رصيد في "المتجر" الخاص بسامسونج.

وخصصت سامسونج هذا التعويض الذي وصف بـ"السخي"، تقديرا لصبر المستخدمين الذين انتظروا طيلة أشهر حتى يحصلوا على الجهاز القابل للطي.

وقالت تقارير تقنية إن من طلبوا الجهاز، الذي يصل سعره إلى 2000 دولار، تلقوا رسالة بشأن إلغاء حفل إطلاق الهاتف الذي كان مقررا، الجمعة، في كوريا الجنوبية.

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وقالت الشركة لزبائنها، في رسالة: "نحن حريصون على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه في أقصى أولوياتنا".

وأضافت سامسونج أنها قررت أن تستفيد من وقت إضافي حتى تعيد النظر في "تجربة المستهلك" من جميع النواحي، متابعة: "ولهذا السبب قررنا وللأسف أن نلغي طلباتكم المسبقة".

وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن أمرا سهلا بالمرة، لكنه كان أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة.

وأرجأت الشركة طرح "جالاكسي فولد" في أبريل الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.

وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.