عشاق هواتف آيفون ينتظرون لحظة الكشف عن الهواتف الجديدة في مؤتمر أبل السنوي

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ينتظر الكثير من عشاق هواتف آيفون لحظة الكشف عن هواتف آيفون الجديدة التي سيتم طرحها في مؤتمر أبل السنوي، غدا الثلاثاء.



ومن المتوقع أن تكشف أبل النقاب عن 3 هواتف ذكية جديدة، وسيطلق عليها آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 Max برو؛ حيث سيتم الاستغناء عن الأرقام الرومانية.

إذا كنت غير مدعو لحفل الإطلاق سيتم بث الحدث مباشرة على منصات مختلفة كما هو الحال في كل سنة.

ستقوم أبل ببث المؤتمر مباشرةً على موقعها الرسمي؛ وفي حال صعوبة الوصول إلى الموقع الرسمي يمكن مشاهدة البث من خلال متصفح جوجل كروم وفايرفوكس.

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للمرة الأولى هذا العام سيتم بث مؤتمر أبل على موقع يوتيوب؛ حيث تسعى أبل للوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين حول العالم بهدف تسويق منتجاتها.

يمكن أيضا مشاهدة المؤتمر من خلال جهاز Apple TV ويتطلب وجود أحدث إصدارات برامج Apple TV أو tvOS.

يشاع أن أبل ستكشف عن الجيل الخامس من ساعة أبل Apple Watch بالإضافة إلى أجهزة آيباد iPad وآيباد برو iPad Pro وسماعات أبل AirPods 3 وماك برو MacBook Pro بحجم أكبر.

ومن المحتمل أيضا أن تعلن شركة أبل إصدارات جديدة لأنظمة iOS 13 لهواتف آيفون وiPadOS لأجهزة آيباد وwatchOS6 لساعات أبل وtvOS لجهاز أبل TV وmacOS 10.15 Catalina لأجهزة ماك بوك.

يمكنكم مشاهدة بث أبل من خلال الرابط التالي، ولن يعمل حتى تاريخ 10 سبتمبر.