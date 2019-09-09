إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذائف صاروخية من "فيلق القدس" في سوريا

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي: "تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق"، مشددا: "يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

وقال: "نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر".

​وكان الجيش الإسرائيلي أكد في بيان له، صباح اليوم الاثنين، واقعة إسقاط طائرة مسيرة في جنوب لبنان.

وقال البيان: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة في لبنان، في مهمة عادية". وأكد أن "لا خطر لتسرب معلومات منها"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وأعلن حزب الله، في وقت سابق صباح اليوم، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية. وقال الحزب، "تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان"، مضيفا أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

فيما كشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، صباح اليوم، عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد.

وقال المصدر لـRT، إن "ليلة اليوم الاثنين شهدت تعرض فصائل شيعية مسلحة لا يعرف إن كانت منضوية تحت لواء الحشد الشعبي أم لا للقصف".

وأضاف أن "القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة"، مضيفا أن "القصف كان داخل منطقة البو كمال السورية".