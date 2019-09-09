وزير الطاقة السعودي الجديد: اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع

وأوضح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه لا يمكن التكهن بشأن أسعار النفط.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "آمل أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، بأفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "ركائز السياسة السعودية لن تتغير".

يتبع...