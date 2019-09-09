دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن الإصدار التجريبي من تطبيق Twitch يتوفر لمستخدمي أجهزة Apple TV ظهر على التقنية بلا حدود.

يتوفر تطبيق Twitch على مختلف منصات الألعاب والأجهزة المحمولة خلال الفترة الماضية، واليوم ينطلق الإصدار التجريبي من تطبيق Twitch لدعم مستخدمي أجهزة Apple TV قريباً.

إعتمد مستخدمي أجهزة Apple TV على تطبيقات الطرف الثالث لتجربة خدمة تحاكي تجربة Twitch، إلا أنها لم تكن تجربة بنفس مستوى خدمة Twitch، لذا يعد تطوير تطبيق مخصص لمستخدمي أجهزة Apple TV خطوة هامة يمكن أن تدعم المستخدمين بتجربة أفضل.

ويتوفر الإصدار التجريبي من تطبيق Twitch الآن على Apple TV عبر برنامج ابل TestFlight، والذي سيتيح للمستخدمين الدخول إلى البث المباشر للألعاب عبر واجهة أجهزة Apple TV، ومن المقرر أيضاً أن يأتي تصميم وواجهة التطبيق بنفس التجربة المميزة للتطبيق في المنصات الأخرى.

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أيضاً سيتوفر للمستخدمين قنوات بث الألعاب المفضلة، مع ميزة المحادثات على الشاشة، القنوات التي يتابعها المستخدم، وأيضاً مقترحات لأفضل قنوات بث الألعاب.

يذكر أن تجربة تطبيق Twitch على أجهزة Apple TV الآن ستحتاج إلى تثبيت تطبيق ابل TestFlight في البداية وأيضاً على أي جهاز أخر يعمل بنظام تشغيل iOS ليتم قبول الدعوة لتجربة التطبيق، أيضاً قد تظهر بعض المشاكل في الإصدار التجريبي في الوقت الحالي حتى إطلاق الإصدار الثابت لاحقاً للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع الآن الإصدار التجريبي من تطبيق Twitch يتوفر لمستخدمي أجهزة Apple TV ظهر على التقنية بلا حدود.