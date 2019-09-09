شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "إنترنت مجانى 5G" بأتوبيسات النقل العام فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن مركز النقل المتكامل فى إمارة أبوظبى، أمس الأحد، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكى "واى فاى الإمارات"، على متن جميع حافلات النقل العام، البالغ عددها 520 حافلة، ومحطات انتظار الحافلات المكيفة فى الإمارة، البالغ عددها 120 محطة.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أفاد مسئولو المركز، خلال جولة إعلامية نظمها المركز، أمس، بمشاركة عدد من ممثلى وسائل الإعلام، لتجربة أول حافلة فى أبوظبى تقدم خدمة "واى فاى" المجانية لركابها، بأنه تم توقيع عقد خاص بين الطرفين لتوفير الخدمة التى من شأنها أن تسعد مستخدمى الحافلات من جميع شرائح المجتمع، وتضفى جواً من البهجة والاستمتاع أثناء تنقلاتهم على متنها، وتجعل تجربتهم مريحة ومميزة من لحظة الصعود إلى الحافلة لحين النزول منها.

واعتبر المركز هذا المشروع فريداً من نوعه فى المنطقة، من حيث توفير أجهزة الاتصال اللاسلكية القادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس5G، ومقدرتها على التحول والتكيف بحسب خدمة الاتصال المتوافرة على متن الحافلات، وفى المحطات الرئيسة وجميع مظلات الانتظار المكيفة فى الإمارة.

ويبدأ المشروع وفق العقد الموقع بين الجانبين بتوفير خدمة "واى فاى الإمارات" على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة حالياً على متن 10 حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبى، وكذلك فى محطة الحافلات الرئيسة بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيفة، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، عبر توفير الخدمة بجميع حافلات النقل العام فى إمارة أبوظبى، والبالغ عددها حالياً 520 حافلة، وفى محطات الحافلات الرئيسة بمدن الإمارة، وجميع المظلات المكيفة لانتظار الحافلات البالغ عددها 120 محطة.

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وقال المدير التنفيذى لقطاع النقل العام فى مركز النقل المتكامل، محمد حمد المهيرى: "يأتى توقيع العقد الخاص بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكية بشبكة الإنترنت (واى فاى الإمارات)، ضمن منظومة النقل بالحافلات العامة، فى إطار السعى المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التى يوفرها لمستخدمى وسائل النقل العام، ولاسيما مستخدمى الحافلات، وتوفير كل الاحتياجات التى ترفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتجعل حافلات النقل العام وسيلة تنقل مفضلة لدى الناس عبر وسائلها المتطورة وخدماتها الحديثة، إضافة إلى حرص مركز النقل المتكامل على مواكبة عملية التحول الذكي، التى تشهدها إمارة أبوظبى".

وأضاف المهيرى، أن خدمة الإنترنت اللاسلكى (واى فاى الإمارات) تدعم مكانة إمارة أبوظبى النابضة بالحياة بمختلف أطيافها، حيث تُمكّن مستخدمى حافلات النقل العام من التفاعل والتواصل المستمر عبر حساباتهم على شبكة الإنترنت، وتحقيق الاستفادة القصوى أثناء رحلاتهم على متن الحافلة.

وأوضح مدير إدارة البنية التحتية التقنى بالإنابة فى مركز النقل المتكامل، على محمد الجعيدى، أن خطوات تشغيل الخدمة على الهواتف النقالة عبر اختيار الاتصال بشبكة @WiFi UAE from du، هى: فتح صفحة دخول خاصة للخدمة، ومن ثم إدخال رقم الهاتف المتنقل، يتم بعدها إرسال رسالة نصية تحتوى على رقم مرور، يجب إدخاله فى الخانة المخصصة، ومن ثم الاستمتاع بالخدمة حسب الشروط والأحكام.