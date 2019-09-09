شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الصينى: الحكومة السورية استعادت قوتها وتمكنت من حل المشكلات الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المبعوث الصينى الخاص إلى الشرق الأوسط، وو سيكى، بإن الحكومة السورية استعادت قوتها، والوضع فى إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة اندلاع نزاع مسلح فى سوريا.

وقال المبعوث الصينى ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم ـ إن "الصراع السورى مستمر منذ 8 سنوات"، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة السورية بدعم روسى تمكنت من حل المشكلات الكبيرة... ولا يزال الوضع فى إدلب على الحدود مع تركيا معقدا فى ظل وجود جماعات مسلحة.

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واستبعد أن تشهد الأوضاع فى سوريا نكسة وتأزما، بعد استعادة الحكومة السورية لقوتها، موضحا أنه " لا تزال مجموعات معينة من الإرهابيين بعد الهزيمة، وقد تلجأ للقيام بأنشطة إرهابية فى المستقبل".

وأضاف أن "سوريا دخلت بالفعل فترة من الانتعاش، لكن من الواضح أنه ما زال من الضرورى حل جميع القضايا".