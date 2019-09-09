الكويتيون يحتفون اليوم بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لـ"صباح الأحمد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي الكويتيون، اليوم، بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة للأمير الشيخ صباح الأحمد بتسميته «قائدا للعمل الإنساني» والكويت "مركزا للعمل الإنسانى"، فى إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق المحافل الدولية، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

ويعد هذا التكريم الفريد من نوعه، والذى أسس دعائمه الأمير، تتويجا لمسيرة طويلة للعمل الإنسانى والخيرى الذى عرف عن الكويت منذ القدم.

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وبهذه المناسبة تلقى الأمير صباح الأحمد رسالة تهنئة من عدد من قيادات الدولة منهم نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ومن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.