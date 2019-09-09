شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..انقطاع الكهرباء بجازان السعودية بسبب العواصف ولا أنباء عن تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواقع وقرى عدة فى منطقة جازان، مساء أمس الأحد، عواصف وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى انقطاع فى التيار الكهربائى، وسط محاولات لمعالجة الانقطاع وإعادة الخدمة بالكامل للمستفيدين.

و وفقا لموقع "عاجل" السعودى، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا متقدمًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تؤدى إلى سيول على منطقة جازان، كما توقعت "الأرصاد"، استمرار الحالة الجوية الممطرة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وتتأثر بالحالة المناخية، أجزاء واسعة من منطقتى جازان وعسير ومرتفعات مكة المكرمة والباحة، ورغم تحذيرات الأرصاد وخبراء الطقس من تعرض منطقتى جازان وعسير اليوم الاثنين، لعواصف رعدية وأمطار غزيرة، فإن الجامعات وإدارات التعليم فى تلك المنطقتين لم تعلن تعليق الدراسة بعدُ.

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ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لما تشهده المنطقة من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظاتها، وأهابت بهم التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة فى مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج فى حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

وفيما دعت إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول؛ أكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد إليها من مستجدات وتغيرات فى الحالة الجوية.