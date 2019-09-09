شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتمنى الشفاء لأمير الكويت ويتطلع لاستقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له الشفاء العاجل بعد تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال البيت الأبيض فى بيان صحفى، أمس الأحد، إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت فى واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

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وأضاف البيان، أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكى أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة فى الـ12 من سبتمبر الجارى إلى البيت الأبيض، بعد أن دخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.

وأكد البيان، أن الأمير هو قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظل شريكا للولايات المتحدة فى مواجهة التحديات فى المنطقة.

هذا وأعلن وزير الديوان الأميرى الكويتى، على جراح الصباح، فى وقت سابق، أن الأمير دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع ترامب.