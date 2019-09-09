شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمى الـ24 بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمى الـ24 فى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذى فى أكبر تجمع دولى لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة فى العالم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المؤتمر يستهدف مواجهة التحديات ووضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة العالمى، ويستعرض خلال أكثر من 80 جلسة حوارية قضايا الطاقة والتطورات التى يشهدها القطاع.

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ويناقش المشاركون فى المؤتمر التطورات التى يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وغيرها من القطاعات التى تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا فى مجال الطاقة فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمى والعالمي.

وكانت الإمارات قد فازت فى عام 2014 بالإجماع بحق استضافة مؤتمر الطاقة العالمى 2019 وذلك بعد منافسة مع عدد من الدول من بينها روسيا، لتكون بذلك أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوبك) التى تستضيف هذا الحدث المهم الذى بدأ قبل الــ 95 عاما، كما أنها أول دولة تستضيف المؤتمر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.