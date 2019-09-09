شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تصيب طفلا وتعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود فى أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ففى رام الله، أصيب طالب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل فى البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.

وفى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 شبان من بلدتى سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرا محررا من قرية المزرعة الشرقية.

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واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين من كل من جنين والخليل بعد أن داهمت منازل ذويهم.. كما داهمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، ونصبت حواجز مفاجئة على مداخل بلدتى سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب فى إعاقة تنقلهم.

وفى قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال، لمسافة محدودة فى أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة..وقال شهود عيان إن 4 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف باتجاه الجنوب.

وفى توقيت متزامن توغلت 4 جرافات أخرى شرق بلدة جحر الديك شمال شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرعت بأعمال تجريف مشابهة بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة عمليات توغل شبه مستمرة.