الجيش الإسرائيلي: محاولات فاشلة لإطلاق قذائف من سوريا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عمليات إطلاق "فاشلة"، لقذائف صاروخية من سوريا، باتجاه إسرائيل.

وقال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" في ساعات الصباح الباكر، تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل، حيث تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

وأضاف:" يعتبر الجيش الإسرائيلي، أن النظام السوري مسؤول عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

وفي هذا الصدد، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:" نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه، حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها، لا يخفى هذا الشيء علينا، وقد أعذر من أنذر".

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