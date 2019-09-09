حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت/وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الاثنين، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية، على حدود لبنان الجنوبية، في بلدة رامية.

وقال الحزب، في بيان وصل الاناضول نسخة منه، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وأضاف انه "تم إسقاط الطائرة المسيرة، وأصبحت في يد المقاومين".

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