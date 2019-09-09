مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غربي رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، صباح الإثنين، في بلدة بيت ريما، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيت ريما، وحاصرت منزلا فلسطينيا قبل اقتحامه وتحطيم محتوياته.

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

Advertisements

وأشار الشهود إلى أن القوات اعتقلت طفلا دون سن الـ 16، خلال المواجهات.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بزعم اعتقال مطلوبين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.