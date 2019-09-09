تصميم توقعي لتقنية البصمة في شاشة هاتف آيفون

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشف تقرير جديد عن أن شركة أبل Apple الأمريكية تعمل على إضافة تقنية البصمة المدمجة في الشاشة في هواتف آيفون المقبلة، وفقا لموقع بلومبرج.



ومن المتوقع أن يكون آيفون 2020 أول هاتف يحتوي على هذه التقنية، ومن المتحمل أيضا أن يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس 5G.

واستغنت أبل في السابق عن بصمة الإصبع في زر الرئيسية واستبدلت هذه التقنية بتقنية التعرف على الوجه Face ID لرفع مستوى الحماية في هواتف آيفون.

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ولا تعد هذه التقنية جديدة، حيث أصبحت معظم الهواتف الذكية تعتمد على هذه التقنية، ويبدو أن أبل متأخرة قليلا في هذا المجال.

وبحسب المصدر، لن تستغني أبل عن بصمة التعرف على الوجه، حيث تخطط لربط البصمتين لتوفير أعلى مستويات الحماية في هواتفها الذكية.

وكشفت براءة اختراع جديدة، في مايو/أيار الماضي، عن خطط شركة أبل لابتكار مستشعرات للبصمة يمكنها قراءة الإصبع والأذن، بالإضافة إلى الخدين في الوجه.

ومن غير المستبعد أن تعتمد أبل على هذه المستشعرات في المستقبل، لكن هذه التقنيات مع آيفون 2020 أمر مستبعد.