تصميم توقعي لتقنية البصمة في شاشة هاتف آيفون

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير جديد عن أن شركة أبل Apple الأمريكية تعمل على إضافة تقنية البصمة المدمجة في الشاشة في هواتف آيفون المقبلة، وفقا لموقع بلومبرج.
ومن المتوقع أن يكون آيفون 2020 أول هاتف يحتوي على هذه التقنية، ومن المتحمل أيضا أن يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس 5G.
واستغنت أبل في السابق عن بصمة الإصبع في زر الرئيسية واستبدلت هذه التقنية بتقنية التعرف على الوجه Face ID لرفع مستوى الحماية في هواتف آيفون.
ولا تعد هذه التقنية جديدة، حيث أصبحت معظم الهواتف الذكية تعتمد على هذه التقنية، ويبدو أن أبل متأخرة قليلا في هذا المجال.
وبحسب المصدر، لن تستغني أبل عن بصمة التعرف على الوجه، حيث تخطط لربط البصمتين لتوفير أعلى مستويات الحماية في هواتفها الذكية.
وكشفت براءة اختراع جديدة، في مايو/أيار الماضي، عن خطط شركة أبل لابتكار مستشعرات للبصمة يمكنها قراءة الإصبع والأذن، بالإضافة إلى الخدين في الوجه.
ومن غير المستبعد أن تعتمد أبل على هذه المستشعرات في المستقبل، لكن هذه التقنيات مع آيفون 2020 أمر مستبعد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.