أهم مميزات نظام أندرويد 10 الجديد والهواتف التي يمكن تحديثها من خلاله

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
بعد أن أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية نظام تشغيل أندرويد 10 لمستخدمي هواتف بيكسل، ووفقا للعين "العين الإخبارية" يكشف التقرير التالي أهم مميزات النظام الجديد، والهواتف التي يمكن تحديثها من خلاله.
وبحسب موقع Tech Crunch تدعم شركة جوجل هواتفها الذكية، حيث ذكرت أن النظام الجديد سيتوفر في جميع هواتف بيكسل قبل الهواتف الذكية الأخرى.
يقدم النظام الجديد العديد من المميزات، أبرزها إجراءات الأمن والخصوصية الجديدة؛ إذ سيطلب النظام من التطبيقات أذونات بشكل متكرر عند الوصول إلى بيانات موقع المستخدمين.
نظام أندرويد 10 سيكون أول نظام تشغيل يدعم الهواتف الذكية القابلة للطي والمدعومة بشبكة الجيل الخامس 5G.
أوضحت جوجل أن النظام الجديد صمم ليدعم إمكانات الأجهزة القابلة للطي، بدءاً من تعدد المهام إلى التكيف مع أبعاد مختلفة للشاشة أثناء فتح الهاتف".
وقالت جوجل: "كأول نظام تشغيل يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، يوفر أندرويد 10 أدوات لمطوري التطبيقات لبناء شبكة أسرع، وتعزيز الخبرات مثل الألعاب والواقع المعزز".
من المتوقع أن يقدم نظام أندرويد 10 "الوضع المظلم" وهي خاصية جديدة أصبحت مدعومة في معظم التطبيقات الشهيرة.
لم تذكر جوجل موعد إطلاق النظام الجديد في الهواتف الأخرى التي تدعم نظام أندرويد، ومن المحتمل أن يصل خلال الأيام القليلة الماضية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.