"فينتك هايف 2019 "يطلق نسخته الثالثة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلق برنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالم-مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة- الأحد، النسخة الثالثة من البرنامج التي شهدت إقبالا واسعا مع أكثر من 425 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم.
ووصل عدد الشركات الناشئة التي يستضيفها البرنامج هذا العام إلى 31 شركة بزيادة 50%.
وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية في صميم استراتيجية مركز دبي المالي العالمي، حيث يسلّط برنامج "فينتك هايف" الضوء على مساهمات المركز في تمكين ومساعدة الشركات الناشئة على إحداث التغيير المنشود في القطاع.
ويتضمن البرنامج منهاجاً لمدة 3 أشهر سيخضع خلاله المرشحون النهائيون لتوجيه وإشراف الخبراء، وسيتعاونون بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الشريكة والهيئات التنظيمية وغيرها من الشركاء، بهدف ابتكار حلول متميزة ومتقدّمة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيّرة لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.