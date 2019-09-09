"فينتك هايف 2019 "يطلق نسخته الثالثة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلق برنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالم-مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة- الأحد، النسخة الثالثة من البرنامج التي شهدت إقبالا واسعا مع أكثر من 425 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم.



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ووصل عدد الشركات الناشئة التي يستضيفها البرنامج هذا العام إلى 31 شركة بزيادة 50%.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية في صميم استراتيجية مركز دبي المالي العالمي، حيث يسلّط برنامج "فينتك هايف" الضوء على مساهمات المركز في تمكين ومساعدة الشركات الناشئة على إحداث التغيير المنشود في القطاع.

ويتضمن البرنامج منهاجاً لمدة 3 أشهر سيخضع خلاله المرشحون النهائيون لتوجيه وإشراف الخبراء، وسيتعاونون بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الشريكة والهيئات التنظيمية وغيرها من الشركاء، بهدف ابتكار حلول متميزة ومتقدّمة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيّرة لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.