تعرف على الأسباب المحتملة لآلام الكتف

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
هناك 4 عضلات صغيرة مسؤولة عن حركة الكتف بشكل طبيعي، وعندما تتعرض هذه العضلات لبعض المشاكل، قد يحدث خلل وتبدأ آلام الكتف في الظهور.
ويشير الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بطب قصر العيني بمصر، وفقا للعين الإخبارية إلى الأسباب المحتملة لآلام الكتف كالتالي:
1- إصابة الأنسجة الرخوة.
2- إصابة العضلات والأوتار والأربطة.
3- التهاب المفاصل.
4- التهاب الأوتار.
5- نتوءات العظام.
6- خلع الكتف.
7- تمزق الأربطة.
8- مشاكل صحية في عضلات الكفة المدورة.
وقال "زغلول": "إن هناك عددا من الخطوات لمعرفة سبب المشكلة والتشخيص الدقيق من خلال الفحوصات المعملية وتحليل الدم، خاصة تحليل "سرعة الترسيب"، وفحص موجات صوتية، وبالتالي لا بد من استشارة طبيب متخصص قبل إجراء أي تمرينات أو تلقي علاج طبيعي".
وأوضح أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الحالات يضرها العلاج والتمرينات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.