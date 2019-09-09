تصريحات جديدة من الإمارات بشأن العلاقات مع السعودية

وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".
وكانت السعودية والإمارات رحبتا، في بيان مشترك باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار. وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.
وأوضح البيان أن الدولتين عملتا "وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".
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