الجيش الإسرائيلي يرد على إسقاط طائرة مسيرة جديدة من قبل "حزب الله"

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وقال البيان: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة في لبنان، في مهمة عادية". وأكد أن "لا خطر لتسرب معلومات منها"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن حزب الله، في وقت سابق صباح اليوم، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.

وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان، مضيفة أن "حزب الله" أعلن أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.