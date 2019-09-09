وأوضحت إدارة المطار، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "الملاحة الجوية تعتبر معلقة لحين إشعار آخر أي دون تحديد موعد وهذا الإشعار الصادر من مصلحة الطيران المدني".
وأضاف البيان أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك، وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وأعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا منذ قرابة أسبوعين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي لأسباب أمنية، ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.
ويأتي القرار عقب استهداف المطار بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الحجاج الليبيين العائدين من السعودية، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إيفاد فريق لمعاينة المطار.
وتمكن الفريق الأممي من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان حاسم من إدارة مطار معيتيقة في ليبيا بشأن تعليق حركة الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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