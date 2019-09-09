الجيش الإسرائيلي يصف حسن نصر الله بـ"الحكيم المطلع على الحمض النووي للإسرائيليين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Khalil Hassan أمين عام "حزب الله" حسن نصر اللهالجيش الإسرائيلي يصف حسن نصر الله بـ"الحكيم المطلع على الحمض النووي للإسرائيليين"

قال ضابط إسرائيلي إن أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني صديقان ويتفقان كثيرا، ولكن نصر الله يفوق الآخر فهما لثقافة إسرائيل وداخلها.

وذكر العميد درور شالوم، رئيس قسم الأبحاث بالجيش الإسرائيلي، أن نصر الله لا يريد مواجهة إسرائيل، على عكس سليماني، الذي يختلف معه في ذلك، حيث يرغب قائد "فيلق القدس" الإيراني بمواجهة إسرائيل، عبر الكوادر الإيرانية الموجودة في سوريا.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن شالوم قوله إن بلاده تفحص خطوات نصر الله، بدعوى أنه يؤثر على الوعي الإسرائيلي، وتبحث وتناقش كل ما يدور حول نصر الله، ومن حوله، كونه شخصية حكيمة.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي نفسه، وأن وحدة الأبحاث بالجيش تدرسه والحزب اللبناني، وتناقش كل خطواته، ومدى تأثيرها على لبنان وعلى مستقبل بلاده، كما أن الإيرانيين يعتمدون في فهمهم لإسرائيل على نصر الله وحزبه.

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وأكد الموقع الإلكتروني العبري أن لجنة الأبحاث بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تقوم بعقد حلقات عصف ذهني حول شخصية نصر الله، والحزب اللبناني، لمعرفة كيف يفكر ويتصرف تجاه إسرائيل.

وأكد الضابط الإسرائيلي أن "الإيرانيين يحاولون معرفة الثقافة الإسرائيلية، وإن حال البعد الجغرافي دون ذلك، ولكنهم يحاولون بالفعل عبر مساعدة نصر الله لهم".

المصدر: والا العبري