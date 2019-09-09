الأسد يأمر بالإفراج عن 5 أردنيين ونائب أردني يدعو لاستئناف التجارة مع دمشق

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أكد النائب الأردني، طارق خوري، أن السلطات السورية أفرجت عن 5 مواطنين أردنيين كانوا معتقلين لديها بقرار من الرئيس بشار الأسد.

وقال خوري إن إطلاق سراح كل من فراس سميح نايف صلاح، وعبدالله رياض محمود المغربي، وعمير مراد زاعور الشرفات، ومحمد فوزي يوسف جمعة، ونجيب عبدالمجيد عيسى سويطي، جاء «بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد».

من جهته، طالب النائب الأردني خالد أبوحسان، حكومة بلاده بتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسوريا، داعيا إياها لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة، وذلك بإقرار نظام جمركي خاص للتجارة مع سوريا من خلال معبر «جابر».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قررت شهر أبريل المنصرم حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وشملت قائمة السلع السورية المحظورة البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك.