شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وانخفاض الحرارة بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية فى السعودية وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالإمارات وحار بالكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

الإمارات

أفاد المركز الوطنى للأرصاد، أن طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا، وتظهر السحب شرقا بعد الظهر، مع انخفاض آخر طفيف فى درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على المناطق الشمالية.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق نهارا، وحركة الرياح شمالية غربية 20/35 كم/س بوجه عام، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، نهاراً، كما توقعت أن يسود طقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 43° C والصغرى 26° C.

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً نهاراً ويتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 42 مئوية.. والصغرى 29 مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75% .. والصغرى 15%..

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم، غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفرص لتصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على الصحارى والمناطق المكشوفة لمحافظتى البريمى والظاهرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب ومحافظة مسندم.

وتبلغ درجات الحرارة فى محافظة مسقط 45/ 33 وفى مدينة صلالة 28 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 47 درجة فى ولاية عبرى وفى فهود وأدناها 18 درجة فى جبل شمس.