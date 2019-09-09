شركة هواوي  تطرح سماعتها الجديدة EarBuds

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

طرحت شركة هواوي huawei سماعتها الجديدة EarBuds التي طرحتها مؤخرا في مؤتمر IFA 2019 بمدينة برلين، بمواصفات منافسة جدا لسماعة أبل التي تعد أكثر السماعات شهرة حول العالم.



السماعة الجديدة تشبه لحد كبير سماعات أبل، وتتميز بوجود معالج A1 الذي يقلل من استهلاك البطارية أثناء الاستخدام المتواصل.

وتأتي سماعات هواوي ببطارية قوية سعتها 410 ميللي أمبير، ويمكن استخدامها لمدة 4 ساعات متواصلة ثم شحنها بالعلبة التي توفر طاقة لمدة 20 ساعة بعد شحن العلبة بشكل كامل.

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السماعات بدعم تقنية البلوتوث 5.1، فضلاً عن قدوم السماعتين ببرنامج تشغيل ديناميكي عالي الحساسية بحجم 14 ملم.

أبرز ما يميز السماعة ميزة العزل وإلغاء الضوضاء٫ ويمكن التحكم بمستوى الضوضاء من خلال تطبيق في الهاتف الذكي.

تساعد هذه الميزة على إلغاء الضوضاء وتقليل صوت المحيط، وتحسين الصوت أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، يمكن أيضا التحكم في إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) عن طريق النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى.

يمكن شحن علبة السماعة باستخدام كابل من نوع USB Type-C، أو لاسلكيا من خلال شاحن لاسلكي أو باستخدام الهاتف يدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

لم يتم الإعلان عن أسعار السماعة أو موعد طرح السماعة في الأسواق، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهر الجاري.