- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طرحت شركة هواوي huawei سماعتها الجديدة EarBuds التي طرحتها مؤخرا في مؤتمر IFA 2019 بمدينة برلين، بمواصفات منافسة جدا لسماعة أبل التي تعد أكثر السماعات شهرة حول العالم.
السماعة الجديدة تشبه لحد كبير سماعات أبل، وتتميز بوجود معالج A1 الذي يقلل من استهلاك البطارية أثناء الاستخدام المتواصل.
وتأتي سماعات هواوي ببطارية قوية سعتها 410 ميللي أمبير، ويمكن استخدامها لمدة 4 ساعات متواصلة ثم شحنها بالعلبة التي توفر طاقة لمدة 20 ساعة بعد شحن العلبة بشكل كامل.
السماعات بدعم تقنية البلوتوث 5.1، فضلاً عن قدوم السماعتين ببرنامج تشغيل ديناميكي عالي الحساسية بحجم 14 ملم.
أبرز ما يميز السماعة ميزة العزل وإلغاء الضوضاء٫ ويمكن التحكم بمستوى الضوضاء من خلال تطبيق في الهاتف الذكي.
تساعد هذه الميزة على إلغاء الضوضاء وتقليل صوت المحيط، وتحسين الصوت أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، يمكن أيضا التحكم في إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) عن طريق النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى.
يمكن شحن علبة السماعة باستخدام كابل من نوع USB Type-C، أو لاسلكيا من خلال شاحن لاسلكي أو باستخدام الهاتف يدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.
لم يتم الإعلان عن أسعار السماعة أو موعد طرح السماعة في الأسواق، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهر الجاري.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هواوي تطرح سماعتها الجديدة EarBuds لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.