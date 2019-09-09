شركة جوجل تطور تطبيقها خرائط جوجل Google Maps

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

طورت شركة جوجل تطبيقها خرائط جوجل Google Maps بحيث تعرض الخريطة بطريقة مختلفة للمستخدمين.



وبحسب موقع BGR التقني فإن الميزة الجديد في تطبيق خرائط جوجل تقدم درجات الحرارة إلى المواقع المختارة من قبل المستخدمين.

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وتظهر أيقونة لدرجة الحرارة في الخريطة، لكن لا يمكن الضغط عليها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن الطقس.

كل ما تحصل عليه هو درجة الحرارة الحالية والمعروضة في التطبيق، وأيقونة أخرى تخبرك بما يمكن توقعه في هذه المنطقة، وليس من الواضح من أين يتم الحصول على معلومات الطقس.

يعرض تطبيق خرائط أبل أيضا الظروف الجوية للمواقع، وبالتالي فإن إضافة نفس الميزة داخل خرائط جوجل في هواتف آيفون ليس مفاجئا، حيث تسعى جوجل دائما لمنافسة تطبيقات الخرائط.

ومن المتوقع أن تأتي الميزة إلى نظام أندرويد، ومن المحتمل أن توفر جوجل ميزة التجول الافتراضي على أجهزة آيفون في المستقبل القريب لمنافسة تطبيق خرائط أبل.