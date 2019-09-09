بيان صادر عن "حزب الله" يؤكد إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

بيروت-سبوتنيك. قال البيان: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين وذلك يوم الاثنين 09-09-2019".
وكانت وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني أعلنت، في وقت سابق، عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم الاثنين. وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، تم إسقاط الطائرة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
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