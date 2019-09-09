الكويت تحتفل بذكرى اختيار الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الإنساني

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وسط أجواء حافلة یحي الكویتیون، غدا الاثنين، الذكرى الخامسة لتكریم الأمم المتحدة للشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتباره (قائدا للعمل الإنساني) واختيار الكویت (مركزا للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكویت عالیا في أعرق المحافل الدولیة، وتوج المسیرة الطویلة للعمل الإنساني والخیري الذي عُرف عن الكویت منذ القدم.

وفي هذه المناسبة يستذكر الكويتيون ھذه اللحظات التاریخیة التي تنسجم مع تراثهم العريق في العطاء والاغاثة ويقطفون ثمار ما زرعته سواعدهم من عمل إنساني حافل حتي قبل اكتشاف النفط، إذ یأتي ھذا التكریم الدولي الأبرز من نوعه تقدیرا وعرفانا بالدور المھم الذي انتھجته بلادهم تحت قيادة الشيخ صباح الاحمد في دعم مسیرة العمل الإنساني والخیري والتي امتدت أیادیھا البیضاء إلى العدید من دول العالم المحتاجة للمساعدة، ما مكن الكويت من خلال سیاساتھا المعززة للقیم والمبادئ والأدوار الإنسانیة من الاستحواذ على تقدير واحترام الأسرة الدولیة والمنظمات المتخصصة بالعمل الإنساني، ودفع الأمم المتحدة في التاسع من شھر سبتمبر عام 2014 لتنظیم احتفالیة تكریم غیر مسبوقة بمناسبة تسمیة الكویت مركزا للعمل الإنساني وتزكية الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الإنساني الدولي.

أيادي الخير

وتري دوائر مطلعة ان الشعب الكویتي الذي یعتبر عنصرا رئیسیا في ھذا الإنجاز لا يزال یساھم بدوره في ھذه الجھود الإغاثیة والإنسانیة من خلال الجمعیات الخیریة الكویتیة، واللجان الشعبیة وبما یقدمه من دعم متواصل للعدید من المشاریع الإنسانیة في آسیا وإفریقیا بمبادرات شعبیة وأیاد خیرة امتدت إلى الكثیر من المحتاجین في أصقاع الأرض لاسیما أثناء المجاعات والكوارث الطبیعیة أو من صنع الإنسان.

ومن ناحيته فقد دأب أمیر الكويت- الذي يوصف بأمير الحكمة وعميد دبلوماسي العالم- الشيخ صباح الاحمد عبر كثیر من الفعالیات على جعل الكویت الدولة السباقة إلى العمل الخیري الإنساني، وتقدیم المبادرات الإنسانیة العالمیة، كما سعي لأن تكون مركزا رائدا لاستضافة العدید من الأنشطة ذات الصلة، بل وحرص كذلك على المشاركة شخصیا في المؤتمرات المعنیة بالعمل الإنساني،ولا تزال الكویت بقيادتها وشعبها تواصل نشاطھا المتزاید بتقدیم المساعدات الإنسانیة في مناطق مختلفة من العالم من أجل توفیر الدعم وبذل الجھود الھادفة إلى تخفیف المعاناة البشریة، إذ تركز على جھود التعمیر ودعم وضع استراتیجیات متكاملة لمساعدة مختلف المحتاجین في المرحلة ما بین الاغاثة، وإرساء أسس التنمیة المستدامة .

وتؤكد منظمات الاغائة الدولية في تقاريرها المنشورة ان الكویت تؤدي دورا محوریا في الجھود الإنسانیة لاسیما التي تضطلع بھا الأمم المتحدة عبر وكالاتھا المتخصصة مؤكدة على تجذر ورسوخ الشراكة بینها وبين المنظمة الدولیة وتشدد الكویت دائما من خلال عضویتھا الحالیة في مجلس الأمن وفي مناسبات أخرى على أھمیةإتاحة الوصول الكامل ودون عوائق إلى اللاجئین المحتاجین إلى المساعدة الإنسانیة والخدمات الأساسیة بما في ذلك الرعایة الصحیة والتعلیم والدعم النفسي والاجتماعي إضافة إلى السماح للأمم المتحدة وغیرھا من المنظمات الانسانیة بأداء عملھا .

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: موغابي من بطل شعبي إلى مستبد ديكتاتور لم يواجه العدالة ويحاسب على جرائمه عبر بيتر تاتشل الناشط البريطاني في الدفاع عن حقوق الانسان، عن أسفه لوفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي دون أن يحاكم. وقال تاتشل إنه "لأمر محزن أن يتوفى الرجل القوي السابق في زيمبابوي ، دون أن يواجه العدالة". وقال تاتشل، إنه يقدر أن يكون موغابي قتل نحو 20 ألف أفريقي أسود. وأضاف أن موغابي "كان بطلا وحرر بلده إلا أنه تحول في مابعد إلى العكس تماما". وحاول تاتشل ومجموعة من النشطاء المعنيين بالدفاع عن حقوق المثليين البريطانيين اعتقال موغابي ومواطنين تابعين له في العام 1999 في لندن. وكرر محاولته مرة أخرى في بروكسل في العام 2001 إلا أنها باءت بالفشل. وتعرض حينها للضرب المبرح من قبل حراس الأمن التابعين لموغابي. هذا ونظم بيتر تاتشل احتجاجات عدة ضد موغابي. وخرجت المظاهرات أمام وزارة العدل الفرنسية، وحمل المتظاهرون حينها لافتات كتب عليها "اعتقلوا موغابي لما ارتكبه من تعذيب". وبعد صراع مع المرض، توفي موغابي اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، في أحد مستشفيات سنغافورة، عن عمر يناهز 95 عاما. بريطانيا: موغابي تحول من بطل تحرير إلى مستبد فاسد وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها عقب وفاة موغابي "نعرب عن تعازينا للذين هم في حداد على وفاة روبرت موغابي ، لكن شعب زيمبابوي عانى لفترة طويلة نتيجة حكم موغابي المتسلط"، معبرة عن أملها في أن "تواصل زيمبابوي السير في طريق أكثر ديموقراطية وازدهارا". ووصف الوزير البريطاني الأسبق بيتر هين الناشط ضد نظام الفصل العنصري، موغابي بأنه "بطل تحرير، تعرض للتعذيب والسجن من قبل نظام الاقلية البيضاء العنصرية في روديسيا السابقة". وأضاف هين أن موغابي "خان بعد ذلك كل قيم حقوق الإنسان والديمقراطية في زمن الكفاح من أجل الحرية، ليصبح مستبدا فاسدا قتل وعذب معارضيه". الصين تصف موغابي بأنه زعيم استثنائي على عكس الصين، التي أشادت بموغابي ووصفته بأنه زعيم "استثنائي". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، إن موغابي "دافع بحزم طوال حياته عن سيادة بلده وعارض التدخلات الأجنبية وعمل بجد من أجل الصداقة والتعاون بين الصين وزيمبابوي وبين الصين وإفريقيا". وأضاف جينغ "كان زعيما سياسيا وقائدا استثنائيا لحركة تحرير وطنية". للمزيد على يورونيوز: جنوب أفريقيا تصدر أمرا باعتقال زوجة رئيس زيمبابوي السابق والسبب... منانغاغوا "التمساح" يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لزيمبابوي روبرت موغابي من المعتقل الى الرئاسة فالإنقلاب عليه تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

يورونيوز تتحدث مع شبان إيرانيين عن رؤاهم المستقبلية في ظل العقوبات الاقتصادية تستعد فيه إيران لخفض التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية الشاملة التي تم عقدها عام 2015، في محاولة للضغط على أوروبا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية آنفة الذكر العام الماضي. وأثناء مؤتمر صحفي عقد في إندونيسيا، أدان وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأمريكية، ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي"، مضيفًا أن بلاده لن تمتثل لبنود الاتفاقية بالكامل ما لم تقم الولايات المتحدة وأوروبا بفعل الشيء نفسه. وفي هذا السياق التقت مراسلة يورونيوز أنيليز بورجيس بالعاصمة طهران عدداً مجموعة من الشباب الإيرانيين حول رؤاهم المستقبلية للبلاد في ظل العقوبات الاقتصادية والصراع السياسي للمزيد على يورونيوز: الخارجية الفرنسية: على إيران أن تحجم عن أيّ إجراء يخرق الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي يحث إيران على التراجع عن خفض التزاماتها النووية Euronews (Ar)

شاهد: الأبقار البريطانية تدخل دائرة استغلال تكنولوجيا جي5 على رقاب قطيع أبقار يشمل 180 رأسا في مزرعة من سمرست جنوب غربي انجلترا، جرى تثبيت أطواق لاسلكية حول رقابها، بهدف تسجيل نشاطها والإبلاغ عنه عبر الأثير باستعمال الجيل الخامس جي 5 من شبكات الاتصال الخلوي فائق السرعة. من هناك تقوم قواعد خوارزمية بتحليل البيانات، مبلغة المزارعين والأطباء البياطرة عبر تطبيقات في الهواتف الذكية، إذا كان هناك أي تغيير يمكن أن يشير إلى مرض أو حالة صحية معينة، تتطلب عناية أكثر بالقطيع. ويهدف اعتماد هذه التكنولوجيا إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على القوة العاملة، بتمكين المزارعين من مراقبة قطعانهم عن بعد. ويقول المزارع مارك غوف العامل في المزرعة التجريبية التي يديرها المركز الفلاحي للتكنولوجيا الدقيقة المبتكرة، الذي تدعمه الحكومة البريطانية، إن توفر البيانات على هاتفك يجعل المزارع أكثر قربا وأكثر سرعة للتدخل. وقد أنشأ المركز شبكة 5جي لإرسال البيانات من أطواق الأبقار، ليتغلب بذلك على بطء ربط البث المكثف، الذي يعد مشكلة كبيرة لمستعملي الانترنت في المناطق الريفية. ويقول غوف معتمدا على البقرة رقم 866 كعينة لمثاله، حتى يدعم كلامه فيقول: "ربما تكون أنت في آخر المبنى، وتتلقى إخطارا يعلمك بأي بقرة يتعلق الأمر وبنوعية المشكلة، وإفادتك بالتقييم الفوري. ويظهر التطبيق بروزا سريعا ولافتا لنشاط بقرة هي على وشك الولادة، وقد وضعت مولودها بالفعل البارحة دون أية مشاكل بحسب غوف. وعندما تقرر البقرة أنها مستعدة للحلب، يحدد الطوق الالكتروني هوية تلك البقرة (الرقم الذي تحمله)، عندما تدخل حجرة الحلب الآلي، ويسجل مساهمة البقرة من الحليب. ولا يعتبر المزارعون غرباء عن استعمال التكنولوجيا، مثل استعمال أنظمة الحلب الآلي، والجرارات ذات القيادة الآلية الواسعة الانتشار. ويقول مختصون إن مثل هذه الطرق المبتكرة ستخلق مزيدا من الوظائف، والكثير من القيمة ومزيدا من الانتاجية، إضافة إلى خلق خدمات جديدة، لم تكن موجودة من قبل. إن موجة الابتكارات المقبلة يمكن ان تأتي من تكنولوجيا جي5 ، والتي يقول الخبراء بشأنها إنها ستوفر عمليات التحميل بسرعة فائقة، وستقلص تأخر الربط الذي يبشر بإحداث تحول في مجالات صناعية. للمزيد على يورونيوز: إمارة موناكو أول دولة في أوروبا تدشن خدمة جي5 الصينية رغم المخاوف الأمنية الأميركية أميركا-الصين: من سيحكم الإنترنت في العالم؟ ولمَ جي5 بهذه الأهمية؟ Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تعرف على أكثر المدن العربية أماناً في عام 2019 Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

حياة كريمة

وعلي الصعيد نفسه تعمل الكویت دون كلل أو ملل من أجل توفیر حیاة كریمة لمختلف المحتاجین في مناطق الصراع بكل مراحلهوإعادة التأھیل من بعده، ویأتي ذلك في ظل وصول عدد الأشخاص النازحین قسرا في جمیع أنحاء العالم إلى أعلى مستویاته منذ الحرب العالمیة الثانیة. ووفقا لإحصائیات المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة فإنه یوجد حالیا 40 ملیون نازح داخلیا و25.4 ملیون لاجئ و3.1 ملیون شخص طالب لجوء في شتى أنحاء العالم. وفي موازاة ذلك تؤكد الكویت إیمانھا بأھمیة معالجة الأزمات خلال مراحلھا الأولیة للحیلولة دون تفاقمھا ومعالجة جذورھا لضمان عدم اندلاعھا مرة أخرى ما یتوافق تماما مع رؤیة الأمم المتحدة والدور المنوط بھذه المنظمة التي یجب على جمیع أجھزتھا العمل معا لتحقیق ھذه الغایة.

تنمية شاملة

وفي ھذا الشأن تدعو الكویت دائما عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية إلى ضرورة مواصلة التأكید على أھمیة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وضمان التنفیذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الكویت في أكثر من مناسبة تحمل مسؤولیاتھا الإقلیمیة والدولیة تجاه تحقیق التنمیة بمختلف أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة من خلال قطع أشواط طویلة في سبیل تنفیذ المبادرات السامیة التاي يطرحها الشيخ صباح الاحمد أمیر دولة الكويت للنھوض بالشراكات الدولیة والتي تأتي استمرارا لتاریخ الكویت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني .

وتحفل تقارير المنظمات الخيرية الدولية بما يفيد أن الكويت لم تدخر جھدا في مساعیھا الرامیة إلى تقدیم المساعدات التنمویة للدول النامیة والدول الأقل نموا والبالغ عددھا 106 دول حتى الیوم، إذ تقوم بدورھا عضوا فاعلا في الأمم المتحدة ومن خلال المؤسسات المختلفة، كما يساهم الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة عن طریق تقدیم المنح والقروض المیسرة لإقامة مشاریع البنى التحتیة في الدول النامیة، وبلغت قیمة ھذه المساعدات أكثر من ضعف النسبة المتفق علیھا دولیا، كما تؤكد الكویت باستمرار تمسكھا بالنظام الدولي متعدد الأطراف، ومبادئ وأھداف میثاق الأمم المتحدة والإیمان بأھمیة وضرورة الدفع قدما بكافة الجھود لضمان استمرار وعطاء المنظمة العریقة لاسیما تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانیة والتنمیة.