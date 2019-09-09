دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمير الكويت يدخل مستشفى أمريكي وتأجيل لقائه مع ترامب

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسموه مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى موعد يحدد لاحقًا.

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مقدم من سكاي نيوز