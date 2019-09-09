أمير الكويت يدخل مستشفى أمريكي وتأجيل لقائه مع ترامب

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دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.
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ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسموه مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى موعد يحدد لاحقًا.
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مقدم من سكاي نيوز
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الكويت.. خصخصة البورصة تصل مرحلتها الأخيرة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.