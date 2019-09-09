فيديو.. إصابة 15 طالبا ومشرفا فى حادث مرورى على جسر الخليج التجارى فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 15 طالبا ومشرفا، فى حادث سير مرورى واصطدام حافلة مدرسية بصهريج مياه، على جسر معبر الخليج التجارى فى دبى. وقال حساب "شرطة دبى" عبر تويتر: "حادث مرورى على جسر معبر الخليج التجارى بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية، فرع الورقاء، وصهريج مياه". وتابع الحساب: "أسفر الحادث عن إصابة 15 طالباً ومشرفَين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث وسائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتم نقلهم لمستشفى راشد".

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