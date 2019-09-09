شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الله اللبنانى، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة"، أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.
ووفقا لقناة "العربية"، قال الحزب، الذى كان توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التى تخرق الأجواء اللبنانية، إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة فى تخوم البلدة وأصبحت فى يد مقاتليه.
يأتى هذا بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بين حزب الله وبين القوات الإسرائيلية، إثر استهدافه آلية عسكرية تابعة لها.
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