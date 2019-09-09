شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوتين ناسفتين فى مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، انفجار عبوتان ناسفتان فى مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد. وأضحت الخلية، أن الانفجارالأول وقع فى منطقة واحد حزيران، فيما وقع الانفجار الثانى على طريق بغداد، قرب جامع النور بمدينة كركوك. ولم يشر البيان إلى وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية نتيجة الانفجارين.

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