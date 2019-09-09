اخبار الخليج

وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى، فى إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وكان فى استقبال الوزير سامح شكرى، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولى، من الجانب السودانى وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات فى وزارة الخارجية السفير الهادى النميرى، ومديرة إدارة مصر فى الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية، اليوم، عددا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا