شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى، فى إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وكان فى استقبال الوزير سامح شكرى، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولى، من الجانب السودانى وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات فى وزارة الخارجية السفير الهادى النميرى، ومديرة إدارة مصر فى الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية، اليوم، عددا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.