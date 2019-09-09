شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مسئول أمنى عراقى فى حادث سير جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، مساء الأحد، بأن مدير استخبارات محافظة الصالحية، لقى مصرعه بحادث سير جنوبى بغداد.
ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى، إن مدير استخبارات الصالحية وهو ضابط برتبة مقدم، لقى مصرعه فى حادث سير على الطريق السريع، ضمن بسماية جنوبى بغداد.
وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلى فى العاصمة.
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