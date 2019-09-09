شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير السعودى فيصل بن فهد بن مشارى.. وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى، مساء الأحد، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، فى بيان رسمى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء نص البيان:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض".

واختتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".