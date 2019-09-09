بالصور.. دبي تحتفل بمرور 10 سنوات على المترو الأطول  في العالم

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بالصور.. دبيتحتفل بمرور 10 سنوات على المترو الأطول فيالعالم

الإثنين 9 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تحتفل اليوم مدينة دبى بمرور 10 سنوات على تدشين ونجاح مترو الإنفاق الذى شهدت المدينة اطلاقه فى سبتمبر 2009 ونجح خلال تلك الفترة الوجيزة فى نقل 1.5 مليار راكب بدقة تصل إلى 99.7% .



وجاء تدشين هذا المشروع ليكون أطول مشروع مترو فى العالم دون سائق وأحد أهم مشاريع هيئة الطرق والمواصلات فى دبى ومنظومة النقل الجماعى وفقا لخطة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذى كان من أولوياته تلبية متطلبات النمو العمرانى ودعم تطور مكانة دبى كمركز عالمى للمال والأعمال والعمل على تعزيز أسس الأقتصاد الأخضر ومضاعفه جهود التنمية المستدامة وأتباع الحلول الفعالة الصديقة للبيئة .

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ووفقا للمعلومات المتوفرة عن هذا المشروع فيبلغ إجمالي طول الخطين قرابة الـ75 كيلومتر منها 52 كم للخط الأحمر و23 كم للخط الأخضر، ويتكون مسار الخطين من أجزاء تحت الأرض خاصة فى وسط المدينة والباقى على جسور علوية، إضافة إلى جزء محدود من الخط الأحمر 3.3 كم على مستوى الأرض .

ويتكون القطار من خمس عربات مكيفة بالكامل ، تبلغ سعتها الاجمالية حوالى 650 راكبا ويسير القطار بصورة آلية دون سائق ، ويبلغ العدد الاجمالى للقطارات المتوفرة لخدمة شبكة مترو دبى 79 قطارا يعمل منها حاليا 51 قطارا للخط الأحمر و16 قطارا للخط الأخضر وتبلغ الطاقة الاستيعابية التصميمية لشبكة مترو دبي حوالى 26000 راكب فى الساعة لكل اتجاه فى كل من خطى المترو " الأحمر والأخضر" ومن المتوقع ان ينقل الخطان عام 2020 حوالى 700 الف راكب فى اليوم و255 مليون راكب فى العام تقريبا.

وتم تنفيذ التصميم الداخلى لمحطات المترو فى الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020 ستة نماذج بدلالات محددة الاولى التراثى ويرمز لثقافة وتاريخ دولة الإمارات ، والأرض الذى يرمز للعنصر الثابت فى الطبيعة ، الهواء الذى يرمز لنبض الحياه ومصدر استمراريتها والنار رمزا للطاقة والقوة ، والماء أساس الحياه ومصدر الإلهام.