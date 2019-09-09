روسيا تتهم فيسبوك وجوجل بالتدخل في الانتخابات المحلية

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روسيا تتهم فيسبوكوجوجل بالتدخل في الانتخابات المحلية
الإثنين 9 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
انتقدت روسيا مرة أخرى كبرى الشركات التكنولوجية على الإنترنت بشأن إعلاناتها السياسية، حيث اتهمت فيس بوك وجوجل بالسماح بالإعلانات السياسية خلال الانتخابات الإقليمية في 8 سبتمبر على الرغم من حظر عرض الإعلانات خلال التصويت واليوم السابق.
وبحسب ما ورد، حذر المسئولون الشركات في السادس من سبتمبر، لكنهم أظهروا الإعلانات عبر المواقع، بما في ذلك موقع يوتيوب.
وقالت Roskomnadzor الهيئة الإشرافية الروسية للاتصالات، أن الإعلانات "غير مقبولة" ويمكن معاملتها على أنها "تدخل في الشئون السيادية" للبلاد، ولكنها لم تذكر عقوبات على الشركات.
ووافقت جوجل على إزالة الإعلانات من قبل وقالت إنها تحترم القوانين المحلية، ومن غير المرجح أن تخفف التوترات بين روسيا وشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تقوم روسيا بالضغط على فيس بوك وجوجل للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وتخزين البيانات.
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