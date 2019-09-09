50 ألف متنافس في «لحظات».. والمصورون الإماراتيون يتصدرون خليجياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مُسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي التي تُنظمها «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة ل «أبوظبي للإعلام» بالتعاون مع شركة المراعي تفاعلاً من الشباب في العالم العربي، ووصل عدد المُشاركين إلى أكثر من 50 ألفاً. تقام «لحظات 2019» تحت شعار «أسواق»، لتتيح للمصورين فرصة تقديم مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس تلاحم مجتمعنا العربي وثقافتنا الغنية وتراثنا النابض بالحياة.

أثبتت المسابقة الاهتمام المتزايد بالتصوير الفوتوغرافي في دول الخليج، إذ شكل المصورون الخليجيون نسبة 32% من المُشاركات الكلية لهذا العام وهي النسبة التي تضاعفت منذ نسخة العام الماضي، وتصدرت المشاركات الإماراتية نسب المُشاركة في الخليج بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم المكونة من محمد مُحيسن، مصور «ناشونال جيوغرافيك» الحائز جائزة بوليتزر مرتين وحُسام عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للتسويق المؤسسي بشركة المراعي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة خلال أسابيع.

يحصل الفائز بالمسابقة فئة الكبار على رحلة تصويرية مع «ناشونال جيوغرافيك» تبلغ تكلفتها 10 آلاف دولار ومُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار فضلًا عن نشر صورته في مجلة «ناشونال جيوغرافيك عربية»، بينما يحصل الفائز في المسابقة في فئة الأطفال على مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار.