شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجه بإنشاء «دائرة للتوطين» لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء دائرة تُسمى «دائرة التوطين»، لتكون مسؤولة عن توظيف المواطنين ومتابعة شؤونهم في القطاع الخاص، على أن تتكفل الحكومة برواتبهم من خلال هذه الدائرة، على أن تتساوى برواتب الموظفين في القطاع الحكومي.

كما وجَّه سموه بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة في جميع مدن، ومناطق الإمارة، وحينما يُنهي الطالب المستوى الدراسي، يحصل على شهادة معتمدة، ومكافأة مالية.

ووجه سموه مجموعة من الدوائر الحكومية في الإمارة، بتعيين خريجين من أصحاب تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية. أعلن ذلك الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، قائلاً: تلقيت صباح اليوم الأحد «أمس»، اتصالاً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تضمّن عدة توجيهات ورسائل للإعلان عنها، أولها رسالة سموه للناس، متحدثاً للجميع، ويقول لهم إنه يتابع ملاحظاتهم، وشكاواهم، واحتياجاتهم بنفسه، ويطلع عليها. فسموه يشاهد كثيراً من الناس يقولون: «أنا أريد أن أتكلم حتى يسمعني الشيخ سلطان»، وكذلك البعض يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا أريد أن يصل صوتي للشيخ سلطان». فالشيخ سلطان يتابع بنفسه وتصله كل هذه المسائل، لذلك تأتي القرارات تباعاً.

عن أنواع العمل الحكومي للمواطنين في إمارة الشارقة، أوضح الإعلامي محمد خلف، الأمر قائلاً: الآن العاملون في حكومة الشارقة، أنواع مختلفة، وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بنسبة 100%، كتلفزيون الشارقة ودائرة الأشغال، دائرة التخطيط ودائرة الثقافة، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات. وهذا النوع من الدوائر المسألة فيه واضحة، فالمواطن الجامعي يبدأ راتبه فيها من 25 ألف درهم. والنوع الثاني، مؤسسات وهيئات وشركات حكومية، فهي شركات لكنها حكومية، مثل شركة الشارقة لإدارة الأصول، فهي شركة لكنها تتبع الحكومة، وهذا النوع أيضاً من الشركات يتقاضى فيها المواطن راتباً مماثلاً للدوائر الحكومية التي ذكرناها في النوع الأول. والنوع الثالث في الشارقة هي المؤسسات والهيئات شبه الحكومية، وعلى سبيل المثال منها: جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، والجامعة الأمريكية، ومستشفى الجامعة.. إلى آخره، فهذه المؤسسات والهيئات يتقاضى فيها المواطن راتباً مساوياً لرواتب الدوائر الحكومية، فهذه الفئات الثلاث لا مشكلة فيها بالنسبة لرواتب المواطنين، لذلك تلقى إقبالاً كبير من المواطنين للتعيين فيها.

وأضاف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: أما بالنسبة للشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة، ولكن يوجد معها شركاء آخرون من القطاع الخاص، فلا تستطيع الحكومة أن تفرض عليها إعطاء المواطن راتباً يساوي الرواتب الحكومية، لأن هذه الشركات لها مجلس إدارة هو الذي يحدد الرواتب. وهذه الفئة من الشركات لا تلقى إقبالاً من المواطنين على العمل فيها، لأنهم يفضلون القطاع الحكومي، نظراً لارتفاع رواتبه، ومن هذه الشركات شركة «رافد».

فالخطوة الأولى التي ستقوم بها حكومة الشارقة ضمن «مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص» أنها ستقوم بالاتفاق مع هذه الشركات، بأنها هي - الحكومة - من ستدفع الرواتب للمواطنين، حيث ستعطي الخريج الجامعي 25 ألف درهم، كما هو الحال في القطاع الحكومي، على أن تعطي الشركة الخاصة، للحكومة الراتب الذي حددته - الشركة - للمواطن، وسيستلم المواطن العامل بالقطاع الخاص راتبه من الحكومة وليس من محل عمله، كما ستتولى الحكومة شؤون هذا الموظف من جميع النواحي، كالضمان الاجتماعي، وستقدم له جميع الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي.

ومن أجل تطبيق هذا الأمر، وجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء دائرة في الشارقة تسمى «دائرة التوطين»، وهذه الدائرة هي التي ستكون مسؤولة عن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وهي التي ستتابع شؤونهم وأمورهم في القطاع الخاص، وستتكفل الحكومة من خلال هذه الدائرة برواتب الموظفين في القطاع الخاص، بحيث تتساوى مع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، وسيستلم المواطن راتبه من الحكومة بالطريقة التي سبق ذكرها.



إحلال منظم



وعن تعيين المعلمين والمعلمات المواطنين في المدارس الخاصة عن طريق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قال الإعلامي محمد خلف: الحكومة ستقوم بتعيين المعلمين والمعلمات المواطنين من خلال الهيئة، وإعطائهم رواتبهم، وستأخذ - الحكومة - من المدارس الراتب الذي حددته للمعلم، فتسوية أمر الرواتب سيتم بين الحكومة والمدارس، وليس بين المدارس والمعلم. أما بالنسبة للمعلمين الحاليين غير المواطنين، فلن يتم إنهاء خدماتهم، ولكن سيتم «إحلال منظم»، حيث سيتم أولاً تدريب المعلمين المواطنين بعد التوظيف، علماً بأنهم سيتقاضون رواتبهم كاملة أثناء فترة التدريب، وحينما ينتهي عقد المعلم غير المواطن، لن يتم تجديده، وسيحل مكانه المعلم المواطن.



دائرة الموارد



وعن آلية توظيف المواطنين في حكومة الشارقة من خلال دائرة الموارد البشرية، قال المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: كثير من الناس يتساءلون كيف يتم توظيف المواطنين في حكومة الشارقة؟ وبعضهم يقول: أنا لم أتوظف من عدة سنوات، وأجري المقابلات ولكن لا يتم توظيفي. وهنا أريد أن أوضح لكم الأمر، وهو أنه عندما تطلب إحدى الدوائر الحكومية المحلية تعيين موظف جديد لديها، وتحدد التخصص المطلوب، ستقوم دائرة الموارد البشرية بجمع كل أصحاب هذا التخصص وإعطاء الدائرة، كشفاً يتضمن 20 شخصاً من أجل مقابلتهم، والمسؤول عن التوظيف في هذه الدائرة، يجري معهم مقابلات، ويفاضل بينهم، ومن يراه مناسباً للوظيفة يعتمده للتعيين، ودائرة الموارد البشرية لا تتدخل في هذا الأمر، والدائرة المحلية التي بحاجة إلى موظف لا يحق لها أن توظف من خارج ال 20 شخصاً الذين أرسلتهم دائرة الموارد البشرية، وإن لم تجد منهم شخصاً مناسباً، فترسل لهم دائرة الموارد البشرية قائمة أخرى، وهكذا حتى تجد الجهة الطالبة الموظف المناسب لها.



تقويم اللغة



وأضاف الإعلامي محمد خلف: كما ستوظف الحكومة عدداً كبيراً من المواطنين من أصحاب التخصصات المطلوبة في القطاع الخاص، كالاتصالات، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات، أما عن التخصصات غير المطلوبة في القطاع الخاص، على سبيل المثال: اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وعلم الاجتماع، فستتم معالجة مشكلتهم بالتوجيه الذي أصدره اليوم «أمس»، صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة، في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، وحينما ينهي الطالب المستوى الدراسي، يحصل على شهادة معتمدة، يحصل بموجبها على مكافأة مالية.

وستتوفر المراكز في الأحياء والمناطق السكنية، ففي منطقة السيوح مركز، وكذلك الرحمانية، والذيد، ودبا الحصن، ومليحة، وخورفكان، والمدام، والبطائح، والحمرية. وسيقوم على هذه المدارس معلمون ومعلمات مواطنون من خريجي اللغة العربية. إلى جانب تعيينهم في المدارس الخاصة.



تعيينات إضافية

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وقال المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة مجموعة من الدوائر في حكومة الشارقة، بتعيين أصحاب تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية، ومن هذه الجهات: الجامعة القاسمية، ومجمع القرآن الكريم. وغيرهما من الجهات الحكومية التي لم يتم الإعلان عنها بعد.



تعيينات «القاسمية»



وقال الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «الخط المباشر»: توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم، هي تأكيد لتوجيهات سموه الدائمة لنا. ففي ذات يوم نشرت إعلان في إحدى الصحف المحلية للبحث عن موظفين، فاتصل بي صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال لي: «دائرة الموارد البشرية في الشارقة في خدمة كل الدوائر والمصالح الحكومية»، ومنذ حينها ونحن نعتمد، بفضل الله تعالى، على المواطنين والمواطنات، ولا نلجأ إلى غير المواطنين، إلا إذا كان التخصص نادراً، وغير متوفر في أبناء الإمارات. وهذا العام بفضل الله تعالى، نعتمد على المواطنين بالدرجة الأولى، وتنعقد كل أسبوع لجنة شؤون الموظفين، وفي الأسبوع الماضي عيَّنا 7 موظفات لسكن الطالبات. وأنا سعيد جداً بالمجموعة التي معنا من أبنائي وبناتي المواطنين والمواطنات يتمتعون بالقيم والأخلاق الفاضلة، والحرص على الجامعة، وكلما مررت على الكليات والإدارات المختلفة في الجامعة أجدهم يقومون بعملهم بانتظام حتى إن الصورة تغيرت، فكانوا بالأمس يقولون نحن لا نعمل في هذه الوظائف، أما اليوم فيعملون معي في كل إدارات الجامعة، وفي كل الوظائف المطلوبة فيها، ونحن حريصون كل الحرص على الاستفادة من المواطنين والمواطنات، وهم أثبتوا جدارة وكفاءة وهذا حقهم من دون أدنى مجاملة.



مجمع القرآن



وعن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين خريجي الدراسات الإسلامية في مجمع القرآن الكريم في الشارقة، قال فضيلة الشيخ شيرزاد عبدالرحمن، الأمين العام للمجمع، في مداخلة هاتفية عبر البرنامج،: لكون المجمع متخصصاً في علوم القرآن تم تعيين قرابة 15 من خريجي الدراسات الإسلامية، الأكفاء في الفقه وأصوله، والشريعة، وعلوم القرآن، بعد إجراء المقابلات معهم في دائرة الموارد البشرية، وقمنا قبل فترة بتعيين 10 من خيرة الكفاءات من علماء القراءات في العالم الإسلامي، تم استقطابهم وباشروا العمل.

وأضاف: مجمع القرآن الكريم بالشارقة هو أحد أكبر المجامع القرآنية في العالم، ورغم ذلك لا يوجد تعريف كثير له في وسائل الإعلام. وبإذن الله، هناك بشرى كبيرة بانتظار كل متابعي الشأن القرآني، حيث سيكون هذا المجمع مفخرة بحق، وهدية عظمى مقدمة لأهل القرآن، سواء في داخل دولة الإمارات، أو خارجها.



مرسوم أميري بدعوة المجالس البلدية للانعقاد



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2019 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر، يوم الأحد ال 16 من محرم 1441 ه، الموافق ال 15 من سبتمبر / أيلول 2019 م، كل في مقره.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



طارق بن خادم يشيد بإنشاء دائرة للتوطين بالإمارة



أشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء «دائرة التوطين» وقال «إن إمارة الشارقة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، سباقة في طرح وتنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية الرامية إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية باعتبارها محور العملية التنموية، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني».

وثمَّن حرص سموه على تلمس احتياجات أبنائه، حيث يصل كل بيت، ويتلمس كل حاجة، ويحيطهم بالأمن، والأمان، والرعاية، والعناية، ويوفر لهم سبل الحياة الكريمة، ويأتي ذلك من الحس الأبوي والإنساني لسموه تجاه أبنائه المواطنين.

وأوضح أن المبادرة ستساهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتسخير كل الجهود الرامية إلى استثمارها، وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع.

وأكد أن المبادرة رائدة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في توفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، تحقيقاً للهدف التنموي الأسمى الذي وضعه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وهو توفير الحياة الكريمة للمواطن، وتأمين استقراره، ورفاهيته.