محتجو هونج كونج يطالبون ترامب ب«تحرير المدينة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج، أمس الأحد، أمام مقر القنصلية الأمريكية، في حي كوزواي باي الراقي، رافعين أعلام الولايات المتحدة، ومرددين نشيدها الوطني، ودعوا رئيسها دونالد ترامب إلى «تحرير المدينة»، وممارسة الضغط على بكين؛ لتحقيق مطالبهم، كما أشعل متظاهرون النار في الشوارع وخربوا محطة مترو، ما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وواصل المتظاهرون في المركز المالي الشهير، احتجاجاتهم التي دخلت شهرها الثالث، على الرغم من سحب الرئيسة التنفيذية للبلاد، كاري لام، مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.

ونصب الناشطون حواجز، وحطموا نوافذ، وأشعلوا نيران في الشوارع، وخربوا محطة المترو في منطقة سنترال.

وقال محتج يدعى أوسكار (20 عاماً) في كوزواي باي: «لا نستطيع المغادرة بسبب وجود شرطة مكافحة الشغب، إنهم يطلقون الغاز المسيل للدموع من المحطة. نحن نتجه نحو نورث بوينت».

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وردد المحتجون النشيد الوطني الأمريكي، ودعوا الرئيس ترامب إلى «تحرير» المدينة. ولوحوا بعلم الولايات المتحدة، ولافتات تطالب بالديمقراطية. وهتفوا: «حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونج كونج»، و«قاوموا بكين، حرروا هونج كونج» ثم سلموا عريضة إلى القنصلية الأمريكية. ووقعت أعمال تخريب في المساء، وردت الشرطة على العنف المستمر للأسبوع ال14 بمدافع المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وأوقفت عدداً من الأشخاص.

ومن جهته، حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأول، الصين على ضبط النفس في هونج كونج، وذلك في الوقت الذي منعت فيه الشرطة، المحتجين من قطع طرق الوصول إلى المطار الدولي بالمدينة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونج كوك، ذات الكثافة السكانية العالية.

وطالب ترامب، الشهر الماضي، الصين بالتوصل إلى تسوية «إنسانية» للأزمة في هونج كونج، بعد أن وصفها سابقاً ب«أعمال شغب» وأنها مسألة يتعين على الصين التعامل معها.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور، تشاك شومر: إن تشريعاً أمريكياً بشأن تصرفات الصين في هونج كونج، سيكون ضمن أهم أولويات الديمقراطيين في المجلس بعد عودة الكونجرس من عطلته.

وكانت رئيسة هونج كونج، أعلنت قبل أيام سحب مشروع قانون تسليم المشتبه فيهم للصين، الذي تسبب في إشعال الاحتجاجات في يونيو الماضي؛ حيث يرى المحتجون أنها خطوة متأخرة وغير كافية، بعدما توسع الحراك إلى مطالب أكثر ترتبط بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى بكين. (رويترز)