ترامب يوقف المحادثات مع «طالبان».. ويلغي لقاءً سرياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأحد، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية وإنهاء المفاوضات قرار صائب.

وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «قرار الرئيس ترامب إلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات صائب، فكيف تتفاوض من أجل السلام من جهة وتستمر في ممارسة العنف والإرهاب من جهة أخرى؟ المصالحات الحقيقية والمستدامة لا بد أن تبنى على الشفافية والوضوح ونبذ سياسات التطرف والإرهاب».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف أمس الأول السبت، مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان منذ أكثر من عام، معلناً إلغاء قمة سرية كانت مقررة مع قادتها في كامب ديفيد، وذلك بعد مقتل أحد الجنود الأمريكيين في اعتداء تبنته الحركة.

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وكشف ترامب أنه كان من المفترض أن يلتقي «قادة طالبان الرئيسيون بشكل منفصل رئيس أفغانستان أشرف غني بشكل سرّي أمس في كامب ديفيد». وكان هذا اللقاء غير المسبوق سيعقد قبل أيام من الذكرى ال 18 لاعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان بهدف إسقاط نظام طالبان الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة.

وكتب ترامب على تويتر: كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة هذا المساء (أمس)، لكن ألغيتُ الاجتماع على الفور وألغيت مفاوضات السلام، موضحاً أن طالبان اعترفوا للأسف باعتداء في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصاً آخرين، سعياً منهم لتكثيف الضغط. وتابع: أي نوع من الناس يقتلون هذا العدد من الأشخاص من أجل تعزيز موقعهم التفاوضي؟ لم يحققوا ذلك، بل جعلوا الأمور أسوأ. وختم: إن لم يكن باستطاعتهم قبول وقف إطلاق نار خلال مفاوضات السلام هذه البالغة الأهمية، وهم في المقابل قادرون على قتل 12 شخصاً بريئاً، فهم على الأرجح لا يملكون الوسائل للتفاوض على اتفاق مجد، متسائلاً: على مدى كم من العقود يريدون الاستمرار في القتال؟

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن محادثات السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود، وإن واشنطن ستواصل الضغط على طالبان ودعم القوات الأفغانية عسكرياً. وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً. وقال في مقابلة مع محطة سي.إن.إن التلفزيونية: إذا لم تلتزم طالبان. إذا لم ينفذوا الالتزامات التي قدموها لنا الآن على مدى أسابيع، وفي بعض الحالات على مدى شهور، فلن يقلص الرئيس الضغط. لن نقلص دعمنا لقوات الأمن التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان.

وأشادت الحكومة الأفغانية بإعلان ترامب، وأفاد بيان عن مكتب الرئيس أشرف غني أن الحكومة الأفغانية، في ما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة، وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم. (وكالات)