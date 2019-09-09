حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نشر كريم عبد العزيز صورة تجمعه بأحمد عز عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق «انتظرونا صيف 2020، فيلم كيره والجن عن رواية 1919».

* شارك الفنان محمد عادل إمام متابعيه عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث أعماله السينمائية «لص بغداد»، أثناء وجوده في إسبانيا لتصوير المشاهد الخارجية، وظهر في الصورة محمد عبدالرحمن أحد أبطال الفيلم.

* نشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمعه بأبطال منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام» وعلّق: «الشباب اللي شرفونا.. منتخب مصر لكرة اليد.. أبطال العالم.. في عرض مسرحية 3 أيام في الساحل».

* دعت المطربة أنغام متابعيها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، لحجز تذاكر حفلها المقبل على المسرح المكشوف، في كايرو فيستفال سيتي، ونشرت تغريدة بتفاصيل الحفل وأماكن الحجز، معلقة «انتظروني في 27 من الشهر الجاري، لنغني سوياً».

* شارك أبطال مسلسل «قيد عائلي» متابعيهم عبر حساباتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل، صور الملصق الدعائي للمسلسل، ودعوهم لمشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثاني عبر قناة «ON E»، ومن هؤلاء الفنانين، صلاح عبدالله، منه فضالي، دنيا عبدالعزيز، وغيرهم.

* لحظات من المرح جمعت نيللي كريم، وظافر عابدين، من خلال مجموعة من الصور نشرتها كريم عبر حسابها في «فيسبوك» معلقة «هرب من عروس بيروت، ورجع إلى تحت السيطرة»، وتقصد بها عودته لمسلسل تحت السيطرة الذي جمعها به سابقاً، و«عروس بيروت» الذي يعرض حالياً على إحدى الفضائيات.

* شارك المطرب عاصي الحلاني جمهوره ومتابعيه أمس الأول مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابه في «إنستجرام» وهو في طريقه لتسجيل إحدى حلقات «ذا فويس كيدز»، وقال: الله معانا... في طريقي ل «MBC» لتصوير حلقة جديدة من برنامج المواهب ذا فويس كيدز.